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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة موسكو : إسقاط مسيّرة تتجه نحو العاصمة الروسية

مسيرة
مسيرة
القسم الخارجي

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيّرة كانت تتجه نحو العاصمة، وفق ما نقلته السلطات الروسية.

وقال سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع المسيّرة قبل وصولها إلى موسكو، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام لتقييم الأضرار المحتملة.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة، حتى الآن، تفاصيل مؤكدة بشأن مصدر الطائرة المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم تُعلن السلطات عن وقوع خسائر بشرية.

وتتعرض موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بطائرات مسيّرة بصورة متكررة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تعلن السلطات الروسية في كل مرة عن اعتراض عدد من المسيّرات وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وتبقى المعلومات المتعلقة بالهجمات الجوية، ولا سيما الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيّرات وحجم الأضرار، بحاجة إلى تحقق مستقل، في ظل عدم توفر تأكيد فوري من الجانب الأوكراني بشأن الواقعة.

عمدة موسكو الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة وحدات الدفاع الجوي فرق الطوارئ موسكو

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