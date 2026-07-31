سلام: الاعتداءات الإسرائيلية خرق صريح لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان تمثل خرقًا صريحًا لوقف إطلاق النار، وانتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان وأمنه، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وقال رئيس الوزراء إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب يتعارض مع الالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار، ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء ومنع تجدد الأعمال العسكرية.

وشدد على أن لبنان يتمسك بسيادته وحقه في حماية أمنه وسلامة أراضيه، مؤكدًا ضرورة وقف الاعتداءات واحترام الاتفاقات والترتيبات القائمة، بما يتيح معالجة الملفات العالقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن يؤدي تواصل العمليات العسكرية إلى تقويض الهدوء النسبي وجر المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.

ويؤكد الموقف اللبناني أن احترام وقف إطلاق النار يشكل شرطًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على منع الانتهاكات وضمان احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

