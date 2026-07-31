محمد الشرنوبى يشوق جمهوره بـ تيزر جديد

طرح الفنان محمد الشرنوبى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تيزر جديد، في خطوة تشويقية أثارت تفاعلاً واسعًا من جمهوره، عبّر شرنوبى فيه عن حماسه الكبير لعودته بشكل جديد.

وكشف محمد الشرنوبي، عن رحلة بحث استمرت 4 سنوات ليقدم نفسه في نسخة جديدة، بشكل مختلف ومتميز سواء في المزيكا، التي يريد تقديمها للجمهور او في اتباع نظام رياضي غير به من اسلوبه في حياته او في شكل جسمه، وأكد ان هذه النسخة التي سيقدمها ويشاهدها الجمهور هي نسخة "مفيش حاجة هتوقفها".

أعمال محمد الشرنوبي

وفي وقت سابق، طرح محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة، "إتداريت" على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، ضمن أحداث مسلسل "80 باكو"، الذي يعرض الأن في رمضان، الأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

شارك محمد الشرنوبي متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بصورة من بوستر أغنيته الجديدة "إتداريت"، وعلق على الصورة قائلاً: "اسمعوا أغنية إتداريت كاملة من مسلسل 80 باكو الساعة 8 على يوتيوب وكل المنصات".

وقبلها طرح محمد الشرنوبي، مع بداية 2025، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "مش كتير" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك بعد ترويجه للأغنية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

أغنية "مش كتير"، كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبى، وميكس وماستر عمار خاطر، ومن إخراج عمرو المهدى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.