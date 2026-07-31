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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور .. حمادة هلال يشعل العلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور أسرته

حمادة هلال
حمادة هلال
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

أحيا النجم حمادة هلال مساء أمس حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح "مراسي" بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل غير مسبوق من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية. 

حفلة حمادة هلال

وحرص هلال خلال الحفل على تقديم باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني ليعيد إلى الأذهان ألوانه الغنائية المتنوعة ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل.

وشهدت الليلة توجيه حمادة هلال تحية خاصة لصديقه المطرب محمد قماح الذي حضر الحفل برفقة زوجته ودعاه للصعود إلى خشبة المسرح حيث قدما معاً دويتو أغنية "ياريت أهالينا ما ربونا" وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور، في أجواء امتزجت فيها البهجة بالحماس.

كما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية والفنيةمنهم  الدكتورة أسماء سميح زوجة النجم حمادة هلال وخبير التجميل والإعلامي حسام المراغي والإعلامية أسماء رؤوف والشارك فاروق عبد المنعم

وعدد من المشاهير.

وكان في استقبال الضيوف الدكتور محمد عبده فيما تولى تنظيم الحفل المنتج ياسر الحريري الذي حرص على خروج الفعالية باعلي مواصفات اللايف من حيث التجهيزات والإضاءة والمؤثرات البصرية.

واختتم حمادة هلال الحفل برسالة شكر للجمهور والقائمين علي الحفل مؤكداً سعادته بالعودة للغناء مرة اخري بنفس المكان وأمام جمهور بهذا الحجم والتفاعل وقام بالتقاط سيلفي مع ابنائه وابناء صديقه المطرب محمد نور .

حمادة هلال نجوم الفن الفنان حمادة هلال

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