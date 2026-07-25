حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنية «كنت واحد من كثير» لذوي الهمم.. ويكشف مفاجأة بشأن ألبومه الجديد

كشف الفنان حمادة هلال عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "كنت واحد من كثير"، مؤكدًا أنها من أقرب الأغاني إلى قلبه، لما تحمله من رسالة إنسانية موجهة إلى ذوي الهمم، كما طمأن جمهوره بشأن ألبومه الجديد بعد تأخر موعد طرحه.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدث خلاله عن الأغنية الجديدة، مؤكدًا أنها ستُطرح رسميًا يوم 1 أغسطس المقبل على جميع المنصات الموسيقية.

وقال حمادة هلال إن أغنية "كنت واحد من كثير" تمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه اهتم بها بشكل كبير منذ بداية التحضير لها، لأنها موجهة إلى ذوي الهمم وتحمل رسالة إنسانية مؤثرة، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

كما وجه الشكر لكل من شارك في تنفيذ الأغنية أو دعمها ، مؤكدًا أن العمل استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين حتى يظهر بالشكل الذي يليق بالرسالة التي يقدمها.

ولم يقتصر حديث حمادة هلال على الأغنية الجديدة، بل حرص أيضًا على الرد على تساؤلات جمهوره بشأن الألبوم الجديد، خاصة بعد تأخر موعد صدوره خلال الفترة الماضية.

وأوضح الفنان أن الألبوم تأخر بالفعل، لكنه أكد أنه ما زال يعمل على الانتهاء من تفاصيله الأخيرة، مضيفًا: "أنا عارف إن الألبوم اتأخر، لكن إن شاء الله هينزل قريب."

ويترقب جمهور حمادة هلال طرح أغنية "كنت واحد من كثير"، خاصة بعد حديثه عنها ووصفها بأنها من الأعمال التي يعتز بها على المستوى الإنساني، إلى جانب انتظار الإعلان الرسمي عن موعد إصدار ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى جمهوره بعد فترة من التحضيرات واختيار الأغاني.