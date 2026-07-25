رئيس الوزراء الإسباني : الساعات القادمة ستكون حاسمة في مكافحة حرائق مدريد وأبيلا

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، من أن الساعات المقبلة ستكون معقدة وحاسمة في مكافحة الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها منطقة العاصمة مدريد ومدينة أبيلا التاريخية القريبة منها.

ومع ذلك، أعرب سانشيز عن أمله إزاء "الفرصة السانحة" التي أتاحها تحسُّن الأحوال الجوية لجهود الإطفاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الرياح الذي يمثل أكبر تخوُّف حاليًا، بحسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية "آر تي في إي".

وجاءت تصريحات سانشيز للصحفيين بعد حضوره اجتماع لجنة التنسيق والإدارة الحكومية لخطة الطوارئ الحكومية في مركز القيادة المتقدم، حيث كانت في استقباله رئيسة حكومة مدريد الإقليمية إيزابيل دياز أيوسو.

وأكد سانشيز استعداد حكومته لدعم مجالس المدن والمجالس الإقليمية والحكومات المحلية في جهود "إعادة إعمار المناطق المتضررة"، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتخلى عنها بعد انتهاء عمليات الإغاثة الطارئة.

يذكر أن الحرائق التي تجتاح مدريد وأبيلا أتت حتى الآن على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي، وأجبرت أكثر من 65 ألف شخص على الاحتماء في منازلهم أو إخلائها.