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تداول 26 سفينة و40 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 26 سفينة و40 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

شهد ميناء دمياط تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع استقبال 13 سفينة ومغادرة 13 أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17209 أطنان، شملت:

- 2700 طن علف بنجر.
- 1861 طن جبس.
- 2105 أطنان أسمنت معبأ.
- 10543 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22948 طنًا، شملت:

- 8650 طن خردة.
- 1438 طن خشب زان.
- 6400 طن حديد.
- 3100 طن أرز.
- 3360 طن أبلاكاش.

أرصدة القمح وحركة الشاحنات بميناء دمياط

بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء 92156 طنًا من القمح، فيما سجل رصيد مخازن القطاع الخاص 45877 طنًا.

كما بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات 6098 حركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

دمياط ميناء دمياط سفن حاويات

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