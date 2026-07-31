صحة الشرقية: إجراء 3 جراحات ذات مهارة للوجه والفكين بمستشفى ديرب نجم

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بمستشفى ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور محمد جمعة الهواري استشاري جراحة الوجه والفكين، نجح في إجراء ثلاثة جراحات ذات مهارة ومتنوعة في الوجه والفكين خلال أسبوع، مما بعد استكمالاً للتطور الذي تشهده مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية في التخصصات المختلفة، وقدرة الفرق الطبية على إجراء عمليات جراحية دقيقة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد البيلي، إلى أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من نجاحات متتالية في مختلف التخصصات الطبية يأتي نتيجة الدعم المستمر من وزارة الصحة والسكان والمحافظة للفرق الطبية، والحرص على توفير كوادر مؤهلة، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مشيداً بجهود الفريق الطبي بمستشفى ديرب نجم المركزي وما حققه من نجاحات متميزة في مجال جراحة الوجه والفكين، بما يحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن الحالة الأولى كانت لمريض يعاني من آفة كيسية كبيرة بالفك السفلي الأيمن، ممتدة بجسم الفك حتى منطقة زاوية الفك، مع توسع عظمي واضح وتأثر ملحوظ بالبنية العظمية نتيجة كبر حجم الآفة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تم إجراء العملية، واستئصال الآفة الكيسية، مع إزالة محتوياتها وتنظيف التجويف العظمي، وإعادة بناء المنطقة باستخدام طُعم عظمي وشبكة من التيتانيوم تم تثبيتها بمسامير جراحية، وتمت العملية بفضل الله بنجاح مع إعادة تدعيم الفك والحفاظ على شكله ووظيفته.

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات العامة أن العملية الثانية كانت لطفلة تبلغ من العمر ١٢ عاماً تم استقبالها بالمستشفى وهي تعاني من تورم بالفك السفلي الأيسر، وبعد إجراء التقييم الإكلينيكي والإشعاعي تقرر إجراء خزعة جراحية، وتم إرسال العينة للفحص الهستوباثولوجي للوصول إلى التشخيص النهائي ووضع البروتوكول العلاجي المناسب وفقاً لنتيجة الفحص، مشيراً إلى أن الحالة الثالثة كانت لمريض يعاني من كسر بالفك السفلي، وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح وفق أحدث الأساليب الطبية، وجميع الحالات الآن بحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة.