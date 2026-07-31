حسام موافي: الطبيب والتمريض شريكان في رسالة إنسانية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطبيب وأفراد التمريض يتحملون مسؤولية إنسانية مشتركة تجاه المرضى، مشددًا على أن أداء كل منهما يجب أن يقوم على الأمانة والإخلاص والضمير المهني.

وأوضح، خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرقيب الحقيقي على عمل الطبيب والممرض هو الله، لأن طبيعة المهنة تفرض الالتزام الكامل برعاية المرضى بعيدًا عن أي رقابة بشرية على تفاصيل التعامل معهم.

وأشار إلى أن رسالة التمريض لا تقل أهمية عن رسالة الطبيب، إذ يقوم كلاهما بدور متكامل يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

وفي ختام حديثه، لفت موافي إلى أن الأوضاع المادية للعاملين في مهنة التمريض تشهد تحسنًا تدريجيًا، خاصة داخل المستشفيات الخاصة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم الممرضين، تقديرًا لما يقدمونه من جهود كبيرة في خدمة المرضى.