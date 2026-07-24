حسام موافي: مضاعفات السكري قد تسبق التشخيص

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مضاعفات مرض السكري قد تظهر لدى بعض الأشخاص قبل اكتشاف الإصابة وارتفاع مستويات السكر في الدم، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض قد تكون إنذارًا مبكرًا يستدعي الفحص الطبي.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعور بسخونة شديدة في الجسم أو حرقان في القدمين قد يكون من المضاعفات المبكرة لمرض السكري، وذلك ردًا على استفسار إحدى المشاهدات التي اشتكت من هذه الأعراض.

وأشار إلى أن الإحساس بالحرقان أو السخونة في القدمين لدى مرضى السكري غالبًا ما يرتبط بتأثر الأعصاب نتيجة المرض، مؤكدًا أهمية مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، وتقييم الحالة، ووضع خطة العلاج المناسبة في الوقت المناسب.