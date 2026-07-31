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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات إلى 64 في مونديال 2030

فيفا
فيفا
مجدي سلامة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احتمال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64 فريقا في نسخة 2030، في خطوة قد تغير ملامح البطولة الأبرز في عالم كرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاقها.

ويرغب الفيفا في تعيين وكالة مستقلة لتقييم الخطة الطموحة، التي من شأنها إضافة 16 فريقا آخر إلى البطولة التي زاد عدد المشاركين فيها بالفعل من 32 إلى 48 منتخبا في النسخة التي أقيمت هذا الصيف في أمريكا الشمالية.

وجاء في موجز بحثي للفيفا أنه يرغب في تعيين وكالة مستقلة لتحديد ما إذا كانت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64، بدءا من نسخة عام 2030، ستؤثر على البطولة.

وكان اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) قد اقترح رسميا العام الماضي استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم بمشاركة 64 فريقا، مما يتيح لمزيد من الدول فرصة المشاركة في احتفالات النسخة المئوية للبطولة.

وكانت نسخة 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هي الأولى منذ 1998 التي تخلت عن نظام 32 فريقا، إذ زاد عدد مجموعاتها إلى 12 وأضيف دور إلى مرحلة خروج المغلوب، مما أدى إلى إقامة 104 مباريات على مدار أكثر من خمسة أسابيع.

وتأتي هذه الدراسة في أعقاب خطة الفيفا لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى بمشاركة مستثمرين خارجيين، وهي خطوة أثارت انتقادات وقرارا من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بمقاطعة فعاليات الفيفا.

ليست فكرة سديدة

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) العام الماضي إن زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 64 منتخبا ليست فكرة سديدة.

ولم يتغير موقف اليويفا منذ ذلك الحين، كما أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أيضا معارضته العام الماضي.

وتهدف الدراسة إلى تقييم ما إذا كان مقترح زيادة عدد المشاركين في البطولة يمكن أن يعززها أم أن مخاوف مثل إضعاف المنافسة، وتكدس الجدول الزمني، وتعقيد عمليات تنظيم البطولة، وتشبع السوق تفوق الفوائد المحتملة.

وستبحث الدراسة التأثير المحتمل لزيادة عدد فرق البطولة إلى 64، بما في ذلك الآثار على المنافسة، والتوازن التنافسي، والتصفيات، ورفاهية اللاعبين، وجدول المنافسات الدولية.

كما ستقوم بتقدير الإيرادات التي يمكن تحقيقها من مبيعات التذاكر، والرعاية، وحقوق البث الإعلامي في ظل الصيغة المقترحة.

وأضافت الوثيقة: "ينبغي أن توضح التوصية النهائية ليس فقط ما إذا كانت البطولة التي تضم 64 فريقا يمكن أن تولد قيمة مضافة، بل وما إذا كانت هذه القيمة مستدامة".

وقال الفيفا إنه سيتخذ قرار اختيار الوكالة التي سيكون منوطا بها دراسة المقترح في 14 أغسطس، على أن تقدم ما خلصت إليه بحلول 11 سبتمبر.

وستستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب كأس العالم 2030، بينما ستستضيف الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي مباراة واحدة لكل منها احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة

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