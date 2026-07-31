استقالة مدوية من داخل فيفا.. مستشار إنفانتينو يرفض بيع حصة من كأس العالم

أعلن كارلوس كورديرو، المستشار الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، استقالته من منصبه، اعتراضًا على المقترح المتعلق ببيع حصة من حقوق بطولة كأس العالم.

وأكد كورديرو في بيان استقالته أنه لم يكن له أي دور في إعداد المقترح، مشددًا على رفضه القاطع لهذه الخطوة، التي وصفها بأنها «صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في فيفا، وسيئة لكرة القدم، وسيئة لمستقبل اللعبة على المدى الطويل».

وأوضح المستشار المستقيل، الذي سبق له العمل مصرفيًا وتولى رئاسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أن خبرته التي تمتد لأكثر من 35 عامًا في القطاع المصرفي جعلته يدرك قيمة الأصول التجارية المرتبطة بكرة القدم، وكذلك العواقب المترتبة على التخلي عن جزء منها.

وتأتي استقالة كورديرو في ظل جدل واسع داخل أروقة فيفا بشأن خطة إنشاء كيان تجاري جديد يحمل اسم FIFA Forward Enterprise، مع مقترح بيع حصة تبلغ نحو 20% لمستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة تقدر قيمة الكيان بمليارات الدولارات، وتشمل الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم ومسابقات أخرى.

ويرى كورديرو أن فيفا يمتلك موارد مالية ضخمة بالفعل، متسائلًا عن أسباب طرح الصفقة في الوقت الحالي، وعن آليات الرقابة والحوكمة، وهوية المستفيدين من الاتفاق، مؤكدًا أن هذه التساؤلات لم تحصل على إجابات كافية.

وأضاف أن مستقبل كرة القدم يجب أن يأتي قبل تعظيم العوائد التجارية، مؤكدًا أن اختلاف المصالح التجارية مع حماية اللعبة يجب أن يُحسم دائمًا لصالح كرة القدم.

وتزيد استقالة كورديرو من الضغوط على إنفانتينو، خاصة في ظل معارضة عدد من الاتحادات القارية للمقترح، من بينها الاتحاد الأوروبي «يويفا»، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسط مخاوف بشأن الحوكمة والشفافية وآلية اتخاذ القرار داخل فيفا.