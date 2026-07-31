مليون فرصة عمل تنتظر الشباب.. صندوق تطوير التعليم يطلق برامج جديدة لتأهيل الخريجين

تتجه الدولة إلى تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم للمنافسة على الوظائف الحديثة، عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات العصر الرقمي في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.

إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل

يأتي التعاون بين صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة «وودواني» العالمية كخطوة جديدة تستهدف إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تنمية المهارات المهنية واللغوية والرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل مستدامة داخل مصر وخارجها.

إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأكدت الدكتورة مها صلاح، مسئولة العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التعاون مع مؤسسة «وودواني» العالمية يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القطاعات المختلفة محليًا ودوليًا.

وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق أجرى دراسات موسعة لرصد احتياجات أسواق العمل العالمية، والتي كشفت عن وجود أكثر من مليون فرصة عمل متاحة في العديد من الدول، وهو ما دفع إلى إعداد برامج تدريبية تركز على رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للمنافسة على هذه الفرص.

وأشارت إلى أن البرامج الجديدة تعتمد على تنمية المهارات المهنية والرقمية، مع التركيز على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات المتدربين، بما يتماشى مع التحول الرقمي والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل، ويسهم في تضييق الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والمهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال.

التعليم الفني التكنولوجي والمعاهد

وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل طلاب السنوات النهائية بالجامعات، وخريجي الجامعات، وطلاب وخريجي التعليم الفني التكنولوجي والمعاهد، موضحة أن البرامج تتضمن أيضًا دورات متخصصة في اللغات الأجنبية، تشمل الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، إلى جانب التدريب على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وتنمية المهارات التنافسية اللازمة للحصول على وظائف في الأسواق المحلية والعالمية.