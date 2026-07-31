قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مليون فرصة عمل تنتظر الشباب.. صندوق تطوير التعليم يطلق برامج جديدة لتأهيل الخريجين

التأهيل لسوق العمل
التأهيل لسوق العمل
محمد البدوي

 تتجه الدولة إلى تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم للمنافسة على الوظائف الحديثة، عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات العصر الرقمي في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.

الجامعات التكنولوجية ترافق الطلاب نحو سوق العمل المتطور

إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل

 يأتي التعاون بين صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة «وودواني» العالمية كخطوة جديدة تستهدف إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تنمية المهارات المهنية واللغوية والرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل مستدامة داخل مصر وخارجها.

إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأكدت الدكتورة مها صلاح، مسئولة العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التعاون مع مؤسسة «وودواني» العالمية يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات القطاعات المختلفة محليًا ودوليًا.

وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق أجرى دراسات موسعة لرصد احتياجات أسواق العمل العالمية، والتي كشفت عن وجود أكثر من مليون فرصة عمل متاحة في العديد من الدول، وهو ما دفع إلى إعداد برامج تدريبية تركز على رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للمنافسة على هذه الفرص.

سوق العمل

وأشارت إلى أن البرامج الجديدة تعتمد على تنمية المهارات المهنية والرقمية، مع التركيز على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات المتدربين، بما يتماشى مع التحول الرقمي والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل، ويسهم في تضييق الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والمهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال.

التعليم الفني التكنولوجي والمعاهد

وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل طلاب السنوات النهائية بالجامعات، وخريجي الجامعات، وطلاب وخريجي التعليم الفني التكنولوجي والمعاهد، موضحة أن البرامج تتضمن أيضًا دورات متخصصة في اللغات الأجنبية، تشمل الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، إلى جانب التدريب على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وتنمية المهارات التنافسية اللازمة للحصول على وظائف في الأسواق المحلية والعالمية.

سوق العمل مهارات الشباب الوظائف الحديثة صندوق تطوير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

ترشيحاتنا

التكييف

خطأ بسيط يرفع فاتورة الكهرباء.. مسافة تضاعف كفاءة المكيف المتنقل

درجات

القبة الحرارية تحكم قبضتها على الشرق الأوسط.. موعد الموجة اللاهبة| تلامس 50 درجة مئوية

رئيس الفيفا

أزمة تهز كرة القدم العالمية.. هل يقود صدام إنفانتينو وأوروبا إلى مقاطعة كأس العالم؟

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد