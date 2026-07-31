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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يبدأ غدا وحتى نهاية أغسطس.. ضوابط وإجراءات التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التحويلات بين المعاهد ومدارس التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس 2026، وذلك في ضوء أحكام البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

وحدد الأزهر الشريف، الضوابط المعمول بها في اجراءات التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، منوها بأن المرحلة الثانوية من الصفوف الدراسية غير المُتاح التحويل منها وإليها، نظرًا للتباين الكبير في المواد العلمية والعربية، وطبيعة الدراسة بالمرحلة الثانوية، وخضوع الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها بالأزهر الشريف، مما يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.

التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس

أما فيما يخص مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، فيقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي، حتى الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2026م/2027م.

ويحظر التحويل بالمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي. يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025م / 2026 م، الالتحاق بالتعليم الأزهري.

ويجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية الالتحاق بالمدارس التالية لوزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

(التعليم الدولي، التعليم الفني، التعليم التكنولوجي، المدرسة النووية بالضبعة)، وذلك بذات الضوابط المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من هذه المدارس، بعد تقديم ما يفيد وجود أماكن لهم، واعتماد ذلك من الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن تلتزم هذه المدارس المحول إليها الطلاب بتسجيلهم في سجلات شئون طلاب المدرسة والإدارة والمديرية.

إجراءات التحويل إلى المعاهد الأزهرية

يتم امتحان تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل من التربية والتعليم إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيًّا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 75% من المقرر الدراسي بحد أدنى.

ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد، وفي كل الأحوال تُطبق معايير السن المعمول بها بالمعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.

كما يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى الصف السادس مع مراعاة تطبيق مناظرة السن مع أصغر سن تم قبوله بالصف المراد التحويل إليه، والمنقولين للصفوف الأولى والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية المقيدين في العام الدراسي 2026/2027.

أما عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات -المدارس الرسمية المتميزة للغات – المدارس الخاصة للغات)، يُشترط ما يلي: ·    

- النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

- ألا يقل سن التلميذ عن سن أقرانه في ذات الصف المحول إليه بذات المدرسة.

- قضاء التلميذ عامين في مرحلة رياض الأطفال (المستوى الأول – المستوى الثاني) قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

القواعد العامة في التحويل

ويراعي تطبيق شرطي السن والكثافة عند قبول التحويل للمعاهد الأزهرية، ويجب أن يُرفق بطلب التحويل من الأزهر "بيان إلكتروني" لتدرج التلميذ في المرحلة المقيد بها موضحًا به حالته (ناجح / راسب) صادرًا من إدارة الامتحانات، وممهورًا بخاتم الشعار.

وبالنسبة للتلاميذ المستنفدين لسنوات الرسوب "عامين" في المرحلة الإعدادية بالأزهر الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج "منازل"، بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

كما يتم تحويل الطالب من الأزهر للتربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح / راسب) بالعام الدراسي المنقضي 2025م / 2026م، ويتم التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب بمراعاة المواعيد المقررة.

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