مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد الأقصى بـ السنبلاوين الدقهلية.. صور

شهد الدكتورِ نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليومَ الجمعة، افتتاحَ مسجد "الأقصى" بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى جانب عددٍ من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ المسجدَ في الإسلام هو المؤسسةُ الأولى لبناء الإنسان؛ فمنه انطلقت رسالةُ العلم، وفي رِحابِه تخرَّجت أجيالٌ حملت مشاعل الحضارة، وعلى منابره تشكَّلت ملامحُ الوعي الرشيد الذي يجمع بين الإيمان والعمل، وبين العبادة وعمارة الأرض، مُبيِّنًا أنَّ إعمارَ المساجد لا يكتمل إلا بإعمارها بالذكر والعلم، وحلقاتِ القرآن، وخطابٍ دينيٍّ يلامس قضايا الناس، ويهديهم إلى سواء السبيل، ويُسهم في صناعة مجتمعٍ أكثرَ وعيًا واستقرارًا وتماسكًا.

اهتمامٍ كبيرٍ بعمارة بيوت الله

وأشاد مفتي الجمهورية بما توليه الدولةُ المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمامٍ كبيرٍ بعمارة بيوت الله، من خلال إنشائها وتطويرها وإعمارها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤيةً وطنيةً تُدرك مكانةَ المسجد في بناء الإنسان وصيانة الوعي، وتُجسِّد حرصَ الدولة على الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية، وتعزيز الدور الحضاري للمساجد، باعتبارها مناراتٍ للعلم والهداية، ومنابرَ لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

من جانبه،أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن ترحيبه بمشاركة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في افتتاح المسجد، مُشيدًا بالدور الذي تضطلع به دارُ الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان، مؤكدًا أهميةَ استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية بما يخدم الوطن ويُعزِّز تماسك المجتمع.