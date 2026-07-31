غدا.. انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني والبرنامج التأهيلي

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني غدًا

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وتجهيز اللجان، وتوفير الاحتياجات اللازمة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، حيث تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

وتختتم امتحانات البرنامج التأهيلي يوم الخميس 6 أغسطس 2026، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 8 أغسطس 2026، وذلك وفق الجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.