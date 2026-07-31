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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا وتطلق قافلتين بالتعاون مع الأزهر

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 18 مسجدًا اليوم الجمعة، منها مسجد واحد إنشاءً وبناءً جديدًا، و10 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن بلغ 98 مسجدًا، منها 62 مسجدًا إنشاءً جديدًا وإحلالًا وتجديدًا، و(36) مسجدًا صيانةً وتطويرًا. كما أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14777) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 28 مليارًا و468 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وذلك على النحو التالي:

ففي محافظة بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد صالح سعد، بعزبة صالح سعد، بقرية الكنيسة، قفهص، مركز الفشن، ومسجد الدكتور كمال بقرية إبشنا، مركز بني سويف.

وفي محافظة أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد أولاد غباشي بقرية أبو كريم، مركز ديروط، وإنشاء وبناء مسجد كامل الزين محمد بقرية بني شقير، مركز منفلوط.

وفي محافظة الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية العطف، مركز العياط.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد الطبراني بقرية الطبراني، مركز وادي النطرون، ومسجد السعدي بقرية زمران النخل، مركز الدلنجات، وصيانة وتطوير مسجد روحو البحري بعزبة روحو، مركز إيتاي البارود، ومسجد الرحمة بعزبة الغفارة، بقرية الشرانيب، مركز دمنهور.

وفي محافظة الدقهلية: تم إحلال وتجديد مسجد الأقصى، مركز ومدينة السنبلاوين.

وفي محافظة المنوفية: تم إحلال وتجديد مسجد الصديق بقرية منشأة جريس، مركز أشمون، ومسجد العمري البحري بقرية سلامون بحري – مركز الشهداء، وصيانة وتطوير مسجد الفتح بقرية كفر نفرة، مركز بركة السبع.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد الزياتين بقرية قصر هور، مركز ملوي.

وفي محافظة القليوبية: تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية كفر العمار، مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر: تم صيانة وتطوير مسجد التقوى (أبو عامود) بقرية الأقالتة، مركز القرنة، ومسجد أبو اليزيد بقرية أرمنت الحيط، مركز أرمنت.

وفي محافظة قنا: تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع أحمد عايد، بقرية المفرجية، مركز قوص.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بمواصلة تطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها، بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف

كما تواصل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف جهودهما المشتركة في نشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال تسيير قافلتين دعويتين مشتركتين إلى محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، وذلك اليوم الجمعة، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويشارك في القافلتين 20 إمامًا وواعظًا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث يتناولون عددًا من القضايا الدعوية والفكرية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية، وبناء الإنسان المصري على أسس علمية ووطنية سليمة.

وزارة الأوقاف مساجد خطبة الجمعة صلاة الجمعة قافلة دعوية الأزهر

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