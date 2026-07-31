الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم الموارد الأساسية والتكنولوجيا

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ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.74%، مع بدء معظم القطاعات والمؤشرات الرئيسية في المنطقة تعاملاتها على ارتفاع.

وقادت أسهم قطاع الموارد الأساسية المكاسب بارتفاعها بنسبة 1.27%، تلتها أسهم قطاع التكنولوجيا التي صعدت بنسبة 1.17%.، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفي المقابل، تراجعت أسهم قطاعي السفر والترفيه وشركات الإعلام بنحو 1% لكل منهما في التعاملات المبكرة.

وارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأوروبية، إذ كان كل من "فوتسي 100" و"كاك 40" و"داكس" و"فوتسي إم آي بي" يتداول على ارتفاع في أحدث التعاملات.