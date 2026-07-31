المالية تحتفل بتخريج أول دفعات برنامج بناء وتنمية القدرات السلوكية و الدعم المؤسسي بالضرائب والجمارك

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أن أى مؤسسات قوية ترتكز على استثمار قوى فى الموارد البشرية، وأن التدريب المستمر للعاملين ضرورى لاكتساب المهارات والاستفادة من التطورات العالمية.

أضاف نائب الوزير، موجهًا حديثه لخريجي الدفعة الأولى من «برنامج بناء وتنمية القدرات السلوكية والوعى المؤسسى» من مأموري مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، أن وزارة المالية تطور نظم العمل والقوانين، وتهتم أيضًا بتنمية القدرات البشرية، فضلاً على تبني ثقافة جديدة تقوم على تقديم خدمات أفضل لشركائنا من المواطنين ومجتمع الأعمال بمزيد من التبسيط والتيسير.

قالت مريم وحيد مستشار الوزير للتنمية البشرية، إننا نحرص على الاستثمار فى الكفاءات المتميزة، ونعمل على إعداد أجيال قادرة على قيادة التطوير، لافتةً إلى أن برنامج «بناء القدرات والوعي المؤسسي» يخدم مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.