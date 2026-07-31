رامي صبري يخطف الأنظار رفقة زوجته بأجواء صيفية.. شاهد

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة له رفقة زوجته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامي صبري في أجواء رومانسية مع زوجته على البحر، ولاقت الصورة تفاعلا من جمهوره ومحبيه.

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل رامي صبري عن نفاد كامل تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس المقبل على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة وذلك بعد 3 ساعات فقط من بدء طرحها، حيث يعكس الإقبال القياسي المكانة المتزايدة للفنان في الخليج وقدرة حفلاته على تحقيق أرقام قياسية متتالية.

ويأتي هذا النجاح امتداداً لسلسلة حفلات "SOLD OUT" التي باتت سمة مميزة لجولات رامي صبري والتى كان آخرها حفلي أبوظبي الشهر الماضي حيث بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة فقط ما دفع الجمهور للمطالبة بإضافة حفل ثالث.

وتزامن الحماس الجماهيري في أبوظبي مع تصدر ألبوم "القمر" قوائم الاستماع العربية فور صدوره وقدم رامي صبري خلال الحفلين الألبوم كاملاً على المسرح "لايف" ولأول مرة، دون الاعتماد على الـ Playback، بمصاحبة فرقة موسيقية كاملة وبإنتاج صوتي وإضاءة وهندسة مسرحية وفق أعلى المعايير العالمية.