ضيط 100 الف عبوة سجائر مهربة بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى من متجرى عبوات السجائر مجهولة المصدر ، وبحوزتهم 100 ألف عبوة قاموا بتجميعها وحجبها عن التداول لبيعها بأسعار أزيد من المقررة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام تشكيل عصابى يضم (6 عاطلين "أحدهم عنصر جنائى" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة "مجهولة المصدر" من خلال تجميعها وحجبها عن التداول بأحد المخازن المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة اللبان لإعادة بيعها بأسعار أزيد من المقررة.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم وضُبط بحوزتهم (100 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر" - 5 سيارات "بدون ترخيص")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق .





