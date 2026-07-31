أثناء نشر الغسيل.. مصرع سيدة سقطت من الدور الثالث فى قنا

لقيت ربة منزل مصرعها عقب سقوطها على رأسها من الدور الثالث فى منزلها بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سيدة عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الثالث بقرية العيايشا التابعة مركز قوص.

وتبين من المعلومات الأولية، أن ربة المنزل سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.