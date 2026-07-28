انتشال جثمان طفل غارق في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل، أمام قرية دراو التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل، بقرية دراو التابعة لمركز نقادة.

وتبين مصرع محمد طلب 10 أعوام، وأنه جاء من سوهاج مع أسرته لحضور حفل زفاف بالقرية، إلا أنه لفظ أنفاسه غريقا فى نهر النيل أثناء اللعب مع آخرين.