حماية النيل بقنا تؤكد سلامة مأخذ مياه الشرب بالترامسة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى عدد من أهالي قرية الترامسة، والمتعلقة بوجود حشائش مائية وتخوفات من تأثيرها على مأخذ مرشح مياه الشرب، وذلك في إطار الحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والاطمئنان على جودة مياه الشرب.

وأوضح المهندس محمد سعيد، مفتش تطوير وحماية النيل بقنا، أنه تم معاينة موقع الشكوى على الفور، والتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تبين أن الموقع المشار إليه هو دليل تخفيف الترامسة، والمخصص لتصريف المياه الزائدة من ترعة أصفون إلى نهر النيل في حالات الطوارئ والأزمات، مثل السيول أو ارتفاع مناسيب المياه، ولا يتم تشغيله إلا في تلك الحالات، كما أنه غير مخصص لري الأراضي الزراعية.

وأضاف سعيد، أن هندسة الموارد المائية والري سبق وأن قامت بإزالة جميع المواسير التي كانت تصب داخل دليل التخفيف أثناء أعمال التطهير، بحضور مندوب من الوحدة المحلية، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما يتم تنفيذ حملات مرور دورية لرصد أي حالات تلوث واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وأشار مفتش حماية النيل، إلى أن أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وتحديدًا المادة 44 بند 2، تلزم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير نطاق مأخذ مياه الشرب المطل على نهر النيل بصورة مستمرة، وإزالة الحشائش المائية والمخلفات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وسلامة المياه، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا طرح أعمال تطهير للمنطقة الواقعة خارج نطاق مأخذ مياه الشرب ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للتطهير الدوري للمجرى المائى.



وأكد سعيد، أن مديرية الشؤون الصحية تواصل سحب عينات دورية من جميع مآخذ مياه الشرب وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة المياه وسلامتها، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على صحة المواطنين وحماية نهر النيل.



