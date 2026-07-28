محافظ قنا يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تنفيذ مشروع"حينا" | صور

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، تعزيز أوجه التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، الذي يعد أحد أهم المشروعات الهادفة إلى تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية بالمحافظة.

جاء لك خلا اجتمع ضم كلًا من: أحمد رزق، مدير برنامج موئل الأمم المتحدة – مكتب مصر، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية والسياسات الحضرية بموئل الأمم المتحدة، والدكتورة هبة وفاء، مساعد الممثل المقيم ومدير برنامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية، ودينا أحمد، مساعد برنامج التنمية المحلية، ودولا شرقاوي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وداليا قابيل، المسؤولة عن تنظيم فعالية يوم المستثمرين، إلى جانب محمد قناوي، المنسق الميداني للمشروع.

وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة على توطيد التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود التنمية الحضرية بالمحافظة.

كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "SECO"، حيث يستهدف المشروع تطوير البيئة العمرانية، وتحسين البنية الأساسية، وتعزيز جودة الحياة بالمناطق المستهدفة، بما يحقق تنمية حضرية متكاملة ومستدامة.

وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل المحافظة.

فيما أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن تقديره للتعاون والدعم الذي تقدمه محافظة قنا لإنجاح المشروع، مؤكدين استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان تحقيق أهداف مشروع "حينا" وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة ويعزز الاستفادة من المقومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة.





