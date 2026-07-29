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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انسحاب بوروندي يمنح الجزائر المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 عامًا

انسحاب بوروندي يمنح الجزائر المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 عامًا
انسحاب بوروندي يمنح الجزائر المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 عامًا
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

حصل منتخب الجزائر للناشئين على المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، بعد اعتباره فائزًا على منتخب بوروندي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، إثر انسحاب المنتخب البوروندي من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتستضيف البطولة نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاء انسحاب منتخب بوروندي بسبب عدم تمكن بعثته من تعديل تذاكر السفر الخاصة برحلة العودة إلى بلاده، ليُحتسب اللقاء لصالح المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح البطولة.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بينما كان قد ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المنتخب المصري.

بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 منتخب الجزائر للناشئين المنتخب البوروندي البطولة نادي بايونيرز بالإسكندرية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

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