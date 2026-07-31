تطوير التعليم: برامج تدريبية جديدة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

أكدت الدكتورة مها صلاح مسؤولة العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «وودواني» العالمية يأتي في إطار تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تستهدف طلاب السنوات النهائية والخريجين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل محليًا ودوليًا.

وأوضحت مها صلاح، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن صندوق تطوير التعليم رصد أكثر من مليون فرصة عمل في أسواق مختلفة حول العالم، وهو ما دفع إلى تصميم برامج تدريبية تركز على تنمية مهارات التوظيف، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الشباب، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويوفر فرص عمل مستدامة، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل طلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعات والتعليم الفني التكنولوجي والمعاهد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق برامج لتعليم اللغات، من بينها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، إلى جانب تدريب المشاركين على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي والتنافسية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف الحديثة.