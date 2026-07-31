الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات مكثفة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

رفع الجاهزية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وشددت الوادي الجديد على جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات قد تنتج عن الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من آثار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بما في ذلك محافظة الوادي الجديد، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.