إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة داخل ترعة البحر الصغير بالدقهلية

أُصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة ، إثر انقلاب سيارة تويوتا داخل ترعة البحر الصغير أمام محطة مياه الطاهري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، مركز شرطة منية النصر، باصابة عدد من المصابين إثر انقلاب سيارة تويوتا داخل ترعة البحر الصغير أمام محطة مياه الطاهري بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي، وبالفحص تبين إصابة كل من:لطفي أبو الغيط إبراهيم، 57 عامًا، مقيم المنصورة.ياسمين أحمد حسين زيد، 20 عامًا، مقيمة ميت غمر.

وسيلا محمد رضا زكي، رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر، مقيمة ميت غمر.

كما اصيبت حياة الشحات علي عطا، 55 عامًا، مقيمة الكردي.

إيلن حسن أبو الهدى حسن، 3 سنوات، مقيمة الكردي وآية أحمد سالم نجم، 24 عامًا، مقيمة الكردي وأحمد أحمد سالم نجم، 20 عامًا، مقيم الكردي.

كما اصيب عبد العزيز عبد اللطيف العماري، 53 عامًا، مقيم أجا.

أحمد شوقي جودة محمد، 43 عامًا، مقيم ميت غمر.

هاجر السيد محمود، 23 عامًا، مقيمة الكردي.

عزت فؤاد عبد العاطي مدكور، 60 عامًا، مقيم ميت غمر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة