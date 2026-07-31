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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخلافات سابقة.. بتر يدي شخص في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

تعرض شخص إلى بتر. بيديه بقرية برمبال الجديده التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .

 تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي بوصول  حسين الديسطي الديسطي النادي، 60 عامًا، والمقيم بقرية برمبال الجديدة، وذلك بادعاء تعرضه لاعتداء من آخر، حيث تم  نقله إلى المستشفى بمعرفة الأهالي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى، تبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بجرحين قطعيين بالذراعين الأيسر والأيمن، تسببا في قطع بالأوتار والشرايين والعضلات والعظام، الأمر الذي اضطر الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار ببتر اليدين نتيجة شدة الإصابات، كما أصيب بجرح قطعي بالوجه يبلغ طوله نحو 15 سنتيمترًا، فيما وصفت حالته العامة بأنها متوسطة.

واستمع ضباط المباحث إلى أقوال المصاب، حيث اتهم شخصًا يدعى "محمود. ع. ا. م"، وشهرته "محمود كنكة"، والمقيم بقرية برمبال الجديدة، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض.


وتبين من  التحريات  أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، وأن المتهم سبق اتهامه في واقعة اعتداء على المجني عليه، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وبعد انتهاء فترة العقوبة، تصادف مرور المجني عليه مستقلاً دراجته البخارية أمام المتهم، فقام  بحسب ما توصلت إليه التحريات الأولية بالتعدي عليه مستخدمًا سكينًا كبيرًا، محدثًا به الإصابات التي أودت إلى بتر يديه وإصابته بجرح قطعي بالوجه.


 

الدقهلية محافظه منية النصر ضباط

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