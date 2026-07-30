إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بطريق برمبال – الكردي بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص،، إثر انقلاب سيارة في إحدى الترع على طريق البحر بين قريتي برمبال والكردي التابعة لمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث،

و دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ،

تم انتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: حاتم رضا طه (5 أعوام )، وهناء رضا طه (15 عامًا)، وآية حسام شعبان (38 عامًا)، وجميعهم تعرضوا لتوقف في القلب والتنفس، فيما أصيب رضا طه عبدالعال (40 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليمنى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.