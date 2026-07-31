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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علم نفس: التظلم في الثانوية العامة يجب أن يستند إلى مؤشرات واضحة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
رحمة سمير

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن شعور بعض طلاب الثانوية العامة بأن درجاتهم أقل من توقعاتهم أمر طبيعي، إلا أن قرار تقديم التظلم يجب أن يستند إلى معلومات ومؤشرات واضحة، بعيدًا عن التسرع أو التأثر بالمشاعر.

وأوضح “حجازي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن طبيعة الامتحانات الحالية، التي تعتمد بصورة كبيرة على الأسئلة الموضوعية، تجعل من الصعب على الطالب توقع درجاته بدقة، خاصة مع تعدد الأسئلة والاختيارات، واحتمال وقوع أخطاء أثناء استخدام ورقة الإجابة «البابل شيت».

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أن التصحيح الآلي للأسئلة الموضوعية يتمتع بدرجة عالية من الدقة، مشيرًا إلى أن الطالب يمكنه التفكير في تقديم تظلم إذا كان متأكدًا من التزامه بتعليمات الإجابة، وكان واثقًا من صحة اختياراته، ووجد فارقًا كبيرًا بين الدرجة التي توقعها والدرجة التي حصل عليها.

وأشار إلى أن تقديم التظلم حق للطالب، لكنه قد يستهلك جزءًا من وقته وجهده الذهني، مؤكدًا أهمية عدم الانشغال به على حساب التفكير في التخصصات الجامعية والمسارات التعليمية وفرص العمل المستقبلية.

وشدد أستاذ علم النفس التربوي على ضرورة تجاوز صدمة انخفاض المجموع سريعًا، وعدم الاستمرار في التركيز على المرحلة الماضية، لافتًا إلى أن الأسرة يجب أن تساعد الطالب على الانخراط في أنشطة وأفكار إيجابية، والبدء في دراسة التخصصات المناسبة لقدراته وميوله واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن نجاح الطالب لا يرتبط بالتخصص الجامعي وحده، وإنما بقدرته على التخطيط والاجتهاد وتطوير نفسه، مشيرًا إلى أن التفكير الإيجابي في المستقبل يساعد على تجاوز مشاعر الحزن والإحباط والبدء في مرحلة جديدة.

التوجيه_الجامعي نتائج_الامتحانات علم_النفس_التربوي التظلمات الثانوية_العامة

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