هل الثانوية العامة نهاية الحياة أم بداية جديدة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل متكرر لدى الطلاب وأولياء الأمور حول ما إذا كانت نتيجة الثانوية العامة تُعد نهاية لمستقبل الإنسان أم بداية لحياة جديدة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الثانوية العامة ليست نهاية الحياة ولا المعيار الحقيقي لقيمة الإنسان أو مستقبله، مؤكدًا أن النتيجة لا تصنع المصير، وإنما الإنسان هو الذي يصنع مستقبله بما يمنحه الله من قدرات وفرص.

الحمد والشكر على النجاح

وأشار إلى أن من وُفِّق وحقق درجات مرتفعة عليه أن يحمد الله ويشكره، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، بينما من لم يحقق ما يتمناه لا ينبغي أن يظن أن الحياة قد انتهت، فالأمر كله بقدر الله، ولكل إنسان طريقه الذي قدّر له.

وأكد أن التفوق الحقيقي يكون في الاجتهاد فيما أقام الله الإنسان فيه، موضحًا أن بعض الطلاب قد يحققون نجاحًا كبيرًا في الثانوية ثم يتعثرون لاحقًا، بينما قد يبدأ آخرون بنتائج أقل ثم يحققون نجاحات أكبر بسبب الاجتهاد وإعادة ترتيب الأهداف.

وأضاف أن المرحلة التالية بعد ظهور النتيجة يجب أن تقوم على نسيان ما مضى، والتفكير في المستقبل، والعمل على تطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مثل إتقان اللغات، واستخدام التكنولوجيا، والقدرة على التفكير وحل المشكلات.

وشدد على أن النجاح في العصر الحديث لا يعتمد فقط على الشهادات، بل على المهارات الحقيقية التي يمتلكها الإنسان، والتي تفتح له أبوابًا واسعة للتميز، مؤكدًا أن كل مرحلة جديدة هي فرصة لبداية مختلفة، وأن المستقبل يُصنع بالعمل والاجتهاد.

