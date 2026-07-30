مصطفى بكري يشيد باستجابة مستشفى الناس لعلاج طالب الثانوية العامة التاسع على الجمهورية

أشاد الإعلامي مصطفى بكري باستجابة مستشفى الناس لنداء أسرة الطالب حسين محمد حسن السيد، ابن قرية كفر الديب بمركز زفتى في محافظة الغربية، والحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، إن المستشفى وفرت للطالب الأنسولين ومضخة أنسولين مجانًا، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعه تحت الرعاية والمتابعة المستمرة.

وأوضح أن هذه الاستجابة جاءت بعد معاناة الطالب من مرض السكري الناتج عن خلل مناعي، وحاجته إلى مضخة تساعده على تنظيم مستويات السكر، بما يمكنه من استكمال مسيرته التعليمية وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة ودراسة هندسة البترول.

وأضاف أن مستشفى الناس، برئاسة السيد أيمن مدوح عباس والسيد حاتم المنلا، أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالتها لتقديم الرعاية الصحية المجانية ودعم النماذج المشرفة من الطلاب المتفوقين.

وأشار إلى أن الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفى متاحة لكل من يتوجه إليها، سواء للعلاج من مرض معين أو لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية.

ووجه مصطفى بكري الشكر إلى مستشفى الناس، مشيدًا بدورها في تقديم الرعاية الصحية ودعم الطلاب المتفوقين.ر