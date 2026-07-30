مصطفى بكري: مصر لا تبني قرارات الحرب على الانفعال والتحقيقات وحدها تحدد المسؤول

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تعدد الروايات المتناقضة بشأن الحادث محل التحقيق يعكس عدم حسم الحقيقة حتى الآن، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة قبل توجيه اتهامات أو المطالبة برد عسكري.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، إن الحقيقة الكاملة لدى الجهات المصرية المختصة، في ضوء ما أعلن عنه مجلس الوزراء بشأن استمرار التحقيقات، موضحًا أن أعمال الفحص تستهدف تحديد نوع البصمة التصنيعية، ومكونات التوجيه، والمسار الراداري، ونقطة الانطلاق، إلى جانب تحليل الشظايا والاتصالات المصاحبة.

وأضاف أن بعض الأطراف سبقت نتائج التحقيقات وطالبت برد عسكري فوري وعنيف، متسائلًا: كيف يمكن اتخاذ قرار بحجم الحرب أو تنفيذ ضربة عسكرية قبل الإعلان رسميًا عن الجهة المسؤولة؟

وشدد بكري على أن مصر لا تدخل الحروب بدافع الانفعال، ولا تبني قرارات الرد على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، مؤكدًا أن قرارات الحرب أو استخدام القوة تعتمد على معلومات استخباراتية يقينية.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية قد تستفيد من توسيع دائرة الصراع وجر مصر إلى الجبهات المشتعلة، موضحًا أن زيادة الجبهات تؤدي إلى تصاعد الفوضى وتغيير الحسابات في المنطقة.

وأكد أن مصر تدرك طبيعة التحديات والمخططات التي تستهدفها، وأنها تعرف متى ترد ومتى تستخدم قوتها، معتبرًا أن ضبط النفس لا يمثل ضعفًا، وإنما يعكس نهج دولة تدرك حجم ومسؤولية القرارات التي تتخذها.

وأضاف أنه لا يمكن في الوقت الحالي توجيه اتهام مباشر إلى أي طرف، في ظل تعدد السيناريوهات والجهات المحتمل تورطها، مؤكدًا أن تحديد المسؤول يقع على عاتق جهات التحقيق المختصة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على ثقته في لجان إدارة الأزمات والجهات المصرية المعنية، داعيًا إلى عدم الانجراف وراء الروايات غير المؤكدة أو الضغوط الإعلامية قبل ظهور نتائج التحقيقات.