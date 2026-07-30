بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز ملوي جنوب المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجميعهم من محافظة أسيوط، وجاءت أسماؤهم كالتالي: حسن ع. ب، 36 عامًا، عبدالله م. ح، 40 عامًا، حاتم م. ع. س، 28 عامًا، أحمد ر. ي. م، 23 عامًا، أشرف ع. أ. ف، حسن م. أ، 31 عامًا، زين أ. ع، 44 عامًا، ثابت ح. ع. ب، 44 عامًا، محمد خ. أ، 60 عامًا



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

