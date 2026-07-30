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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تطهيرها.. مصرع عامل وإصابة آخر سقطا داخل بالوعة صرف صحي في المنيا

سقوط شابين
سقوط شابين
ايمن رياض
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع عامل وإصابة آخر، إثر تعرضهما للسقوط داخل بئر صرف صحي أثناء تنفيذ أعمال تطهير بأحد شوارع مدينة سمالوط شمال المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشالهما ونقلهما إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط عاملين داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي بأحد شوارع مدينة سمالوط، أثناء قيامهما بأعمال النظافة والتطهير الدورية.

‏على  الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محمد. ر 24 عامًا ويقيم بقرية الصف بالجيزة، متأثرًا بإصابته داخل البالوعة، بينما أُصيب ياسر. س 40 عامًا  

ودفعت الحماية المدنية بفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال العاملين من داخل بئر الصرف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصاب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالته الصحية.

انتقلت الجهات الأمنية والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الحادث، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية أثناء تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي.
 

المنيا سمالوط حادث صرف

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