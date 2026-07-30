سلسلة انفجارات تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع

دوت سلسلة انفجارات، الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع سريان إنذارات الغارات الجوية وتحذيرات من هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب المستمرة بين موسكو وكييف.

وأفاد شهود عيان ووسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات متتالية في عدة أنحاء من العاصمة، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد تهديدات صاروخية، ودعت السكان إلى التوجه الفوري إلى الملاجئ والالتزام بإرشادات السلامة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، عبر تطبيق "تيليجرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي دخلت الخدمة للتصدي للأهداف المعادية، بينما أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن فرق الطوارئ والدفاع المدني انتشرت في عدد من المواقع التي وردت بشأنها بلاغات عن سقوط حطام أو اندلاع حرائق، دون الإعلان فورًا عن حصيلة نهائية للخسائر البشرية أو المادية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع خلال ساعات الليل، داعيًا المواطنين إلى عدم تجاهل صفارات الإنذار، في ظل تصاعد وتيرة الضربات الجوية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال الفترة الماضية، كثفت روسيا هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية، في حين تؤكد موسكو أن عملياتها تستهدف بنى تحتية عسكرية، بينما تتهمها كييف باستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقًا فوريًا بشأن الانفجارات التي سُمعت في كييف، كما لم تعلن السلطات الأوكرانية حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا أو حجم الأضرار، بينما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات التقييم والاستجابة في المواقع المتضررة.