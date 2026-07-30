رحيل مكتشف المواهب.. وفاة مدرب ملاكمة في نادي المنيا بشكل مفاجئ

حالة من الحزن خيمت علي أهالي المنيا عقب وفاة مدرب ملاكمة بنادي المنيا الرياضي أشرف معروف، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث رحل بصورة مفاجئة.

ويحظي أشرف معروف بحب كبير بين أهالي قريتة، لما يتميز له من حسن الخلق والتدين، كما كان قريبًا من الأطفال الذين حرص على تدريبهم رياضة الملاكمة وتنمية مهاراتهم.

ولم يكن الراحل مدربًا فقط، بل كان نموذجًا للاجتهاد، فيما امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في قلوب كل من عرفه.

وفي سياق متصل نعي مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر بمزيد من الحزن، المدرب الشاب الكابتن أشرف معروف مدرب فريق الملاكمة بالنادي والذي وافته المنية، داعين المولى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

