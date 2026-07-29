رئيس العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنيا ويشيد بمعدلات التنفيذ

أجرى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جولة ميدانية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوي، رافقه خلالها الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها مصانع وشركات الهيئة، والوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الجودة.

وشملت الجولة تفقد عدد من مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، تضمنت محطات معالجة ومحطات رفع بعدد من قرى مراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوي، حيث اطلع رئيس الهيئة على معدلات التنفيذ ومراحل العمل، مشيدًا بجودة الأعمال المنفذة ومستوى الأداء، وموجهًا بمواصلة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبارها أحد أكبر مشروعات التنمية التي تستهدف تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

ووجّه اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بدعم منظومة المتابعة الرقمية للمشروعات من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يتيح المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ وسرعة التعامل مع أي تحديات، فضلًا عن توفير منتجات ومعدات الهيئة اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية بالقرى المستهدفة.

وعلى هامش الجولة، التقى رئيس الهيئة بالمهندسين والعمال وممثلي الشركات المنفذة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن سير العمل، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والدورية حتى الانتهاء من جميع المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحسين جودة الحياة لأهالي محافظة المنيا.