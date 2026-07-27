محافظ المنيا يكرّم طاقم إسعاف بعد إنقاذ مصاب وتسليم 800 ألف جنيه.. صور

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، طاقم هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة المنيا، المسعف الحسين علي محمد وقائد السيارة نشأت فايز سليمان، وأهداهما درع المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور ياسر الحسيني فتحي، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا، تقديرًا لما قدماه من نموذج مشرف في سرعة الاستجابة، والكفاءة المهنية، والأمانة، خلال التعامل مع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تمكنا من إنقاذ حياة شاب تعرض لبتر كامل بالذراع، إلى جانب الحفاظ على أمانات مالية تُقدر بنحو 800 ألف جنيه وتسليمها كاملة إلى أصحابها.

وأكد المحافظ أن ما قدمه رجال الإسعاف يجسد أسمى معاني الإخلاص والالتزام بالواجب، ويعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه منظومة الإسعاف المصرية في سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالات الحرجة، فضلًا عن التمسك بالقيم والأخلاقيات المهنية، مشيدًا بما أبداه أفراد الطاقم من كفاءة وإنسانية في أداء رسالتهم، ومؤكدًا أن المحافظة تحرص على تكريم النماذج المتميزة التي تقدم صورة مشرفة لمؤسسات الدولة وتُرسخ قيم النزاهة والمسؤولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي هيئة الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث وصلت الأطقم الإسعافية إلى موقع الحادث خلال ست دقائق فقط، وبدأت على الفور في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتمكن الطاقم من السيطرة على نزيف أحد المصابين الذي تعرض لبتر كامل بالذراع اليمنى باستخدام العاصبة الطبية (Tourniquet)، مع التعامل الطبي السليم مع الذراع المبتورة وحفظها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما أتاح الفرصة للفريق الطبي المختص لتقييم إمكانية إعادة توصيلها جراحيًا، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى وصوله إلى المستشفى.

كما عثر الطاقم الإسعافي على كرتونة بحوزة أحد المصابين تحتوي على مبالغ مالية كبيرة، فقام بالتحفظ عليها وجرد محتوياتها، ليتبين أنها تضم نحو 800 ألف جنيه، قبل تسليمها كاملة إلى أصحابها، في موقف يعكس الأمانة والنزاهة والالتزام المهني الذي يتحلى به رجال هيئة الإسعاف المصرية، ويجسد رسالتهم الإنسانية في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.