التفاصيل الكاملة لمصرع طبيبة وطفليها في تصادم ملاكي ونصف نقل بالمنيا.. صور

ينشر صدى البلد، التفاصيل الكاملة لحادث مصرع طبيبة وطفليها وسائق ، وإصابة شخص آخر يقيمون جميعا بمحافظة سوهاج ، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا، وذلك خلال عودتهم من القاهرة عقب إنهاء إجراءات وتأشيرات السفر إلى الخارج، تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثث.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه أسيوط، بعد تقاطع الشيخ فضل، مع وجود وفيات ومصاب.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد. ف. ا 22 عامًا سائق ، وإيمان. ع. ا 48 عامًا طبيبة، ونجلاها براء. ط 11 عامًا، وحذيفة. ط 10 أعوام، فيما أُصيب حمزة. ط 16 عامًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى .

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب المرجح في وقوع الحادث، كما تم التحفظ على المركبات المتسببة، ورفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بتسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح بدفن الجثث.

