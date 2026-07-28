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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجّه باستحداث 3 منظومات رقمية لدعم التحول الرقمي

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بمجمع الذكاء المكاني المتقدم، لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في دعم منظومة الخدمات الحكومية، موجهاً باستحداث ثلاث منظومات رقمية جديدة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة.

وأكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة في التخطيط واتخاذ القرار، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير البنية الرقمية بالمحافظة، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات المكانية بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مركز إعداد الكوادر البشرية بالمجمع، واطلع على انتظام الدورات التدريبية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستوى تجهيز القاعات التدريبية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكفاءة، كما استمع إلى عرض قدمه المهندس أيمن ولي الدين، مدير مجمع الذكاء المكاني المتقدم، حول أبرز ملفات العمل، والتي تشمل دعم منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير قواعد البيانات المكانية وتطبيقات البرمجة والذكاء الاصطناعي،

مشيراً إلى أن المركز انتهى من تنفيذ 34 دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لوزارة التنمية المحلية، استفاد منها 737 متدربًا من مختلف التخصصات، في إطار خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأشاد اللواء عماد كدواني بالأداء المتميز للعاملين بالمجمع، مثمنًا جهود المهندسين وجميع فرق العمل، خاصة في مجال الرفع المساحي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس امتلاك المحافظة لكوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

ووجّه المحافظ بسرعة إعداد وتنفيذ ثلاث منظومات رقمية متخصصة تخدم مختلف قطاعات ومراكز المحافظة، بما يحقق التكامل بين قواعد البيانات، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويواكب توجهات الدولة نحو الإدارة الذكية والتحول الرقمي الشامل.
 

المنيا محافظ المنيا الذكاء المكاني

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