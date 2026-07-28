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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير: جارسيا مستمر مع ريال مدريد.. تفاصيل

جارسيا
جارسيا
علا محمد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تمسكه باستمرار مهاجم الفريق جونزالو جارسيا، خلال منافسات الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى وجود إهتمام من جانب نادى أستون فيلا الانجليزي بالتعاقد مع جونزالو جارسيا، خلال الميركاتو الصيفي الجارى

ووفقاً لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أبلغ مسؤولى الميرنجي بإغلاق ملف التفاوض مع أى نادى بشأن رحيل المهاجم الشابجونزالو جارسيا، في الصيف الحالي.

وختمت أن مورينيو قرر استمرار جونزالو جارسيا، مع الفريق خلال منافسات الموسم القادم حيث يرى المدرب البرتغالي أن المهاجم الاسباني هو البديل الأمثل في خط الهجوم لكليان مبابى.

ويرتيط جونزالو جارسيا، بعقد مع ريال مدريد ممتد حتى شهر يونيو من العام 2038.

البرتغالي جوزيه مورينيو مورينيو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ريال مدريد

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