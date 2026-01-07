رودي جارسيا: مواجهة السنغال «صعبة» وهدفنا مواصلة المشوار في كأس العالم 2026

أدلى رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بتصريحات صحفية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب البلجيكي لخوض اللقاء مساء الأربعاء، في مواجهة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية، في مرحلة حاسمة من البطولة.

وقال “جارسيا” في تصريحات نقلتها شبكة “rtbf” الفرنسية: “إنها مغامرة رائعة، وأتمنى أن نواصل المشوار لأبعد مدى ممكن مع اللاعبين، نعمل على إنهاء مسيرة القادة بشكل ناجح. لقد نجحنا في الحفاظ على الهدوء والثقة، وطورنا بعض الجوانب مثل الكرات الثابتة”.

وأضاف: “بعد مباراة إيران، كان اللاعبون أكثر هدوءًا، وركزنا على تحسين الأداء في التدريبات واستعادة الثقة. كان هناك بعض التوتر في الشوط الأول أمام مصر، لكننا تجاوزنا ذلك، رغم أن معظم اللاعبين لديهم خبرات سابقة في كأس العالم”.

وتابع مدرب بلجيكا: “علينا الفوز على السنغال، هذا هو الهدف الأساسي. نعرفهم جيدًا، وأعرف مدربهم منذ فترة طويلة. هم من أقوى المنتخبات الإفريقية وقد توجوا مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا”.

وأوضح: “السنغال فريق متكامل هجوميًا ودفاعيًا، وانتصارهم الكبير لا يعكس دائمًا مستواهم الحقيقي، فهم خصم صعب للغاية وكانوا في مجموعة قوية تضم منتخبات كبيرة”.

واختتم جارسيا تصريحاته قائلاً: “لا نريد التفكير في ما بعد المباراة الآن، تركيزنا كله على مواجهة السنغال. وبعدها فقط سننظر إلى الخطوة التالية، فكل شيء يعتمد على أدائنا في اللقاء القادم”.