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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أقطاي عبد الله يكشف كواليس استقباله في الأهلي: الدنيا بقت كويسة

أقطاي
أقطاي
يارا أمين

كشف أقطاي عبد الله، لاعب الأهلي، عن تفاصيل استقباله داخل الفريق عقب انضمامه، مؤكدًا أنه شعر سريعًا بأنه أحد أفراد المجموعة ولم يشعر بالغربة داخل النادي.

وقال أقطاي عبد الله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «الناس في الأهلي استقبلوني أحلى استقبال، واتكلموا معايا ومحسسونيش إني لسه جاي، ودخلوني معاهم في الفرقة على طول، والدنيا بقت كويسة الحمد لله».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

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