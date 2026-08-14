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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه تعويضات التأمين التجاري في 3 أشهر

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 5.1% خلال الثلاث أشهر الأولي من العام 2026.

وتراجعت التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 11.682 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى مارس 2026 مقابل 12.314 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2025، بنسبة 5.1%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 2.9 %، لتسجل 1.5 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولي من العام 2026 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 3 أشهر من العام الجاري 2026 بنسبة 4.3 %. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 13.194 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2026  مقابل 13.782 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 4.3 %. 

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2026 مقارنة 6.6 مليار جنيه بتراجع 16.6 % خلال نفس الفترة من العام 2025.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 7.2%، لتسجل 7.651 مليار جنيه خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام  2026، مقارنة 7.135 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

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