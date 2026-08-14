عندي تنوع.. مصطفى حجاج: لا أحصر نفسي في لون موسيقي واحد

أكد المطرب مصطفى حجاج أن الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني لا تزال تحظى بحضور وتفاعل لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن التنوع في اختياراته الغذائية وعدم انحصاره في لون موسيقي واحد؛ كانا من أبرز أسباب نجاحه واستمراره.

وقال مصطفى حجاج، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن الجمهور يجد صعوبة في تصنيف أعماله ضمن نوع موسيقي محدد، وهو ما اعتبره أحد أسرار نجاح اختياراته الفنية.

وأضاف: «الحمد لله أنا كل الأغاني اللي قدمتها عايشة مع الجمهور، وسر اختياراتي إن محدش عارف يوصفني أنا بقدم نوعية إيه».

وأشار المطرب إلى أن حرصه على تقديم ألوان غنائية متنوعة؛ ساعده في الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور، والحفاظ على حضور أعماله الفنية مع مرور الوقت.