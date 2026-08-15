وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.

واطمأن وزير الأوقاف خلال الزيارة على الحالة الصحية لفضيلة مفتي الجمهورية، راجيًا من الله عز وجل أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويحفظه من كل سوء.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تقديره واعتزازه بفضيلة الدكتور نظير عياد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى عمله سالمًا معافًى، وأن يوفقه لمواصلة أداء رسالته في خدمة الدين والوطن.

وسأل وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يديم على مفتي الجمهورية نعمة الصحة والعافية، وأن يمنَّ عليه بالشفاء التام، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والسلامة.

من ناحية أخرى أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اطمئنان على حالته الصحية.

وأكد بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة وما تعكسه من اهتمام ورعاية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ فخامته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.