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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق: شارة قيادة الأهلي فخر ومسئولية وشرف كبير

أكرم توفيق
أكرم توفيق
رباب الهواري

عبّر أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد عودته مجددًا إلى صفوف الفريق، وارتدائه شارة قيادة المارد الأحمر للمرة الأولى في مسيرته، خلال مشاركته مع الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا بإسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص أكرم توفيق على مشاركة جماهير الأهلي مشاعره عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، مؤكدًا أن ارتداء شارة القيادة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية، لما تحمله من فخر ومسئولية كبيرة تجاه النادي وجماهيره.

ونشر لاعب الأهلي رسالة مؤثرة عقب ارتدائه شارة القيادة للمرة الأولى، قال خلالها: «شارة قيادة الأهلي.. فخر ومسئولية وشرف كبير».

وتعكس كلمات أكرم توفيق حجم تقديره لقيمة شارة قيادة الأهلي، خاصة أنها تأتي بعد سنوات طويلة قضاها داخل النادي، شهد خلالها العديد من المحطات والإنجازات، ليصبح ارتداؤه للشارة لحظة مهمة في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وفي منشور آخر، تحدث أكرم توفيق عن عودته إلى النادي، مؤكدًا أن الأهلي يمثل جزءًا أساسيًا من حياته، وليس مجرد نادٍ لعب بين صفوفه.

وقال: «عودة من جديد إلى بيتي، الأهلي لم يكن يومًا مجرد نادٍ بالنسبة لي، بل كان وسيظل جزءًا من عمري وحياتي.. تسع سنوات صنعت فيها أجمل ذكرياتي، واليوم أعود لأبدأ فصلًا جديدًا من الحكاية».

واختتم أكرم توفيق رسالته بالتعبير عن اشتياقه للعودة إلى أجواء النادي والجماهير، مؤكدًا تطلعه لما هو قادم مع الفريق.

وقال: «اشتقت لملعب التتش ولأعظم جمهور في الكون، وللبيت الذي أنتمي إليه، وإن شاء الله القادم أجمل.. الحمد لله على العودة».

وتأتي عودة أكرم توفيق إلى الأهلي لتفتح صفحة جديدة في مسيرته مع الفريق، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لرؤيته مجددًا بالقميص الأحمر والمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم المقبل.


 

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